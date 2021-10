Rocchi: “Da toscano avrei capito la battuta di Spalletti, ieri ottima giornata degli arbitri”

Il designatori degli arbitri Gianluca Rocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo sport in onda su RadioRai.

“Della giornata di ieri sono pienamente soddisfatto, gli arbitri hanno fatto prestazioni ottime.

Ieri ero a Roma e ho parlato sia con Mourinho che con Spalletti: sono contento che entrambi si siano scusati a fine partita. Questo gesto dimostra grande intelligenza da parte loro. Ho molto apprezzato questo, perché so benissimo che l’adrenalina durante la partita e anche alla fine è altissima e può far perdere il controllo. Invece, quando sei a freddo e realizzi che ti comporti così… A entrambi vanno i miei complimenti.

Espulsione Spalletti? Spalletti è toscano come me, ha la battuta come me e quindi, probabilmente, se avesse fatto una battuta come ha fatto con Massa a fine partita, io avrei agito in maniera diversa, perché magari sapevo dove voleva andare a parare. Massa probabilmente è più introverso, ha un carattere diverso, l’ha vissuta male e ha reagito così. Probabilmente si è sentito attaccato e ha reagito come noi abbiamo chiesto di reagire: noi chiediamo ai nostri ‘fischietti’ estrema educazione e signorilità, ma di essere intransigenti con chi si comporta male. I ragazzi stanno rispondendo in questo”.

