Gianluca Rocchi nel corso di una intervista a ‘Radio Rai’ ha aperto alla soluzione del VAR a chiamata per le partite di Serie A.

“Potrebbe essere una soluzione, deresponsabilizzerebbe il VAR in alcune situazioni visto che spesso prende decisioni molto solitarie. In alcuni momenti può trovarsi in difficoltà nel capire se è stato commesso un chiaro ed evidente errore, se questa responsabilità fosse trasferita a un team, a una società, la situazione sarebbe più facilitata”, ha detto.

