Rocchi:”Hojlund andava espulso ma Ferguson…”.

Il designatore degli arbitri Rocchi ad Open Var è tornato sull’episodio relativo a Hojlund e Ferguson in Bologna-Napoli

“Hojlund andava espulso e Ferguson ammonito. La cosa che non mi piace per niente è la reazione del giocatore perché in questo caso probabilmente inibisce il VAR.

Tu ricevi un colpo al costato e invece ti tocchi il viso:

in questo caso un calciatore ha ricevuto qualcosa in meno per la sua squadra a seguito di un suo atteggiamento e penso che questo sia un autogol per i giocatori, non per noi arbitri.

Noi abbiamo commesso un errore e lo ammettiamo, ma questa è una cosa che mi preme rimarcare“.

Questo il parere di Rocchi ma nella stessa partita Noa Lang subisce un’ammonizione per un fallo non commesso e c’è la simulazione di Orsolini che andava punita e tolto il giallo al calciatore del Napoli.

Comments

comments