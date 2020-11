Rocìo Oliva, ex compagna di Maradona: “Disidratato, beve molto alcool”

L’ex compagna di Diego Armando Maradona, Rocìo Oliva, ha parlato delle sue condizioni a Super Mitre Deportivo.

A seguire la sua rivelazione:

“Diego è stato ricoverato a settembre per lo stesso motivo. Ma in questo caso è più deteriorato rispetto a prima. Qui quello che succede è semplice. Diego va in clinica per tre o quattro giorni e torna in forma perché viene idratato e gli sono somministrate le vitamine, ma questa non è una soluzione. Diego deve risolvere il problema dell’assunzione di alcolici. È disidratato, perché non beve acqua, ma molto alcol e nient’altro.“

