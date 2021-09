Rodger: “Il Napoli è una squadra da Champions League. Arrivano a giocarsi l’Europa League come una delle squadre favorite al trionfo”

Alla vigilia della partita contro il Napoli, l’allenatore delle Foxes Brendan Rodgers ha parlato in conferenza stampa.

Alle 14.36 Rodgers arriva in sala stampa, pronto per l’inizio della conferenza stampa:

“Il Napoli è una squadra da Champions League. Arrivano a giocarsi l’Europa League come una delle squadre favorite al trionfo. Sono pieni di giocatori di livello mondiale, sarà una partita molto emozionante”.

Nelle ultime 15 partite Maddison, la vostra punta di diamante, non ha né segnato né confezionato assist:

“Sono periodi che capitano a tutti i giocatori, soprattutto con un’ascesa come quella avuta da Maddison. Gli infortuni l’hanno fermato. Non ho dubbi che sarà un giocatore importante per noi in questa stagione, ha grande talento e sta lavorando sodo in allenamento. Dimostrerà quanto vale, non vedo l’ora di lavorare con lui. Una volta che sarà entrato in ritmo e che noi miglioreremo come squadra, tornerà ad essere quello di sempre”.

Il nuovo format dell’Europa League (la prima del girone va agli ottavi e la seconda ai sedicesimi, ndr) cambia i piani?

“Non così tanto. La nostra idea l’anno scorso era comunque quella di chiudere il girone al primo posto e l’abbiamo fatto. Sono sicuro che possiamo andare avanti, qualsiasi squadra affronteremo. In estate abbiamo acquistato alcuni calciatori per avere una rosa più profonda e spero che questo ci aiuterà da qui a Natale. Qualsiasi squadra affronteremo proveremo a ottenere un risultato positivo”.

Tielemans si è detto aperto a ogni opzione per il futuro: cosa ne pensa?

“Come al solito, Youri ha dato una risposta onesta. E’ uno dei migliori professionisti con cui abbia mai lavorato, è un calciatore molto importante per me. Non cambia nulla se ha quattro anni o sei mesi di contratto, sono cose che restano tra chi lo rappresenta e la società. E’ felice con noi e io sono felice che sia con noi”.

Si aspetta un Napoli col 4-3-3 o col 4-2-3-1?

“In molte delle partite che abbiamo visto hanno giocato col 4-3-3. Spalletti è un allenatore fantastico, con tanta esperienza. Dobbiamo prepararci ad entrambe le eventualità, ma credo che giocherà con il 4-3-3″.

E’ il Leicester più forte che abbia mai allenato?

“Speriamo di sì, questa è la nostra idea. Nelle ultime due stagioni siamo stati sfortunati, tocchiamo ferro e speriamo di mantenere la miglior forma fisica. Quando vinci vuoi continuare a farlo. Non si tratta solo di talento, ma di mentalità e spirito pure. Le ultime due stagioni sono state fantastiche, ora però ce n’è un’altra e dovremo avere la stessa fame. Questa competizione è molto importante per noi, vogliamo fare molta strada”.

Sugli infortuni:

“Ci sta andando bene su questo fronte. Solo Fofana e Justin non sono disponibili per questa partita”.

L’Europa League è la competizione giusta per vedere quanto siete migliorati?

“Sì, ci darà buone indicazioni. La scorsa stagione abbiamo sofferto in questa competizione, ora abbiamo più esperienza, una rosa più profonda e possiamo fare bene. Non vedo l’ora che arrivi il momento della partita, in casa, con i nostri tifosi che faranno un gran baccano”.

Comments

comments