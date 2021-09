Rodgers in conferenza: “Partita eccitante, Napoli favorita per la vittoria finale”

L’allenatore del Leicester Brendan Rodgers in conferenza stampa ha commentato la gara casalinga di Europa League contro il Napoli.

“Partita eccitante, il Napoli era e resta una delle favorite per la vittoria dell’Europa League.

Oggi si è visto quanto siano ancora giovani i miei ragazzi ma sono contento per i due gol segnati. Delusi per il risultato ma non per la prestazione.

Nel primo tempo giocando con due punte eravamo sotto di un uomo a centrocampo e questo non ci ha permesso di tenere palla e nella ripresa abbiamo messo un terzo centrocampista.

Espulsione Ndidi? L’arbitro non ha arbitrato bene già al primo giallo che mi è sembrato esagerato ma poi non è andato bene neanche per il resto della partita”

