Rodrigo Moreno Machado, il ritorno di fiamma del brasiliano naturalizzato spagnolo

Il Napoli riprova il colpo Rodrigo, centravanti classe ’91 del Valencia, dopo le voci dei mesi scorsi. Ripercorriamo la sua scheda tecnica.

Nato il 6 marzo del 1991 a Rio de Janeiro, Rodrigo Moreno Machado è un calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo; tra l’altro è cugino di Thiago Alcàntara e Rafinha e nel 2012 è entrato nella lista stilata da Don Balòn come uno dei migliori giocatori nati proprio nel ’91.

Dal 2011 al 2014 ha giocato nel Benfica dove agiva da trequartista alle spalle di Lime, unico centravanti di Jorge Jesus nel 4-2-3-1. Nel 2014 passa al Valencia che è la sua squadra attuale, e torna a giocare da prima punta, quello che è il suo ruolo più congeniale.

Caratteristiche tecniche di Rodrigo e valore

Alto 182 cm per un peso di più di 70 kg, fa valere queste sue fattezze nel suo ruolo da prima punta/seconda punta. L’attaccante, tra l’altro, può essere usato anche come ala destra e, essendo mancino, è naturale pensare che può rientrare per cercare il tiro dal limite dell’area.

La sua altezza, comunque, gli permette anche di essere pericoloso con la testa sulle palle alte. In questa stagione, 2019/20, Rodrigo ha totalizzato 7 gol e 11 assist in 32 partite giocate in tutte le competizioni, cosa che lo rendono anche un ottimo assist-man capace di vedere molto bene l’ultima giocata.

Il valore del giocatore si attesta sui 40 milioni (dati Transfermarkt), con il contratto in scadenza il 30/06/2022 (e gestito dalla sua famiglia); il Napoli potrebbe strapparlo al Valencia con un’offerta non inferiore a 35 milioni, ovvero una cifra che quasi si avvicina al valore di Arek Milik. Nel Napoli di Gattuso andrebbe proprio ad occupare il posto dell’attaccante polacco.

