Roma, c’è ansia per Diawara dopo il colpo di Stato in Guinea

Il colpo di Stato in Guinea sta creando apprensione per Diawara, bloccato lì con la sua Nazionale da diverse ore.

La Roma, squadra dove attualmente gioca l’ex giocatore del Napoli, ha provato a contattarlo per diverse ore. Nonostante lo stato online su WhatsApp, Diawara non ha risposto né ai messaggi né alle telefonate. Sono ore di apprensione, dopo il colpo di Stato messo in atto dai corpi speciali dell’esercito nella capitale Conakry.

Altri calciatori conosciuti in Italia sono stati in ansia per questa situazione. Il Marocco è riuscito a ripartire con un aereo di emergenza dopo ore di isolamento in un hotel distante tre ore dal palazzo presidenziale. Di Diawara, per ora, ancora non ci sono notizie. A riportare il tutto è il portale calciomercato.com.

