Roma, Fonseca: “I calciatori sono attivi, basterà poco per recuperare la piena forma”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A.

Il portoghese si è soffermato, soprattutto, sul recupero della condizione ottimale da parte dei calciatori: “È difficile da dire. Dobbiamo pensare a diverse cose in questo momento: quando inizieremo veramente il campionato e poi quando inizieremo la prossima stagione. Queste sono informazioni importanti per preparare il lavoro. Penso però che in poco tempo saremo pronti per riprendere il campionato perché i giocatori non si sono fermati del tutto”.

