Non vanno oltre il 2-2 Roma e Inter che terminano con un pareggio il big match della 17esima giornata di campionato.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Pellegrini e Mancini per la Roma e dalle reti di Skriniar e Hakimi per l’Inter. Con questo pareggio entrambe le squadre perdono terreno rispetto al Milan ma guadagnano un punto in chiave Champions League.

