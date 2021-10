Roma, Mourinho a DAZN: “Lo 0-0 potrebbe far pensare diversamente, ma è stata una grande partita. Contro il Napoli non è mai facile”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio a reti inviolate contro il Napoli, allo stadio Olimpico.

“È stata una grande partita, mi è sembrata davvero di alto livello. Sfida dura, livello intenso, grande concentrazione, con rispetto da parte di entrambe le squadre. I due terzini stanno migliorando, la copertura diagonale del centrocampo è stata molto buona. Quando si fa una cagata come la nostra, la partita seguente è sempre difficile emotivamente, hai un peso diverso e giocare con il Napoli non è mai facile. Una partita quasi unica, anche perché tutti e due gli allenatori sono stati espulsi. Io perché chiedevo una situazione a nostro favore, ma non ho detto nulla di speciale, niente del tipo di andare a farsi una passeggiata. Eppure non mi è sembrato che l’arbitro abbia vissuto male la partita, mi sembra siano stati equilibrati. Noi abbiamo giocato, abbiamo provato a vincere, loro volevano vincere come lo volevamo noi. Magari il punteggio fa pensare a una brutta partita, ma è stata una partita “grossa”. Gli esclusi? Sono cose di spogliatoio, ma conto di recuperarli. Contro la Juve abbiamo avuto maggior gestione del pallone e abbiamo costruito meglio da dietro, dominando il gioco, oggi invece mi è piaciuta l’organizzazione e il modo in cui abbiamo controllato Osimhen. Mi sono piaciute entrambe le partite, per motivi differenti, la sensazione è che i nostri 13-14 titolari mi piacciono, c’è tanto materiale umano su cui lavorare. Insigne? Un ragazzo divertente, stavamo scherzando perchè lui protesta molto con l’arbitro e gli ho detto di giocare. Parlavamo in napoletano o italiano? Un po’ di tutto”.

