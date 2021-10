Roma-Napoli 0-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella nona giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato la Roma allo stadio Olimpico. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 6 – E’ mancata la genialata per sbloccarla ma la partita è stata preparata bene e la concentrazione dei giocatori in campo lo dimostra. Nel secondo tempo chiusa la Roma nella sua metà e farlo all’Olimpico non è cosa da tutti. C’è chi dice che è mancato quel pizzico di personalità ma bisognava prestare massima attenzione alla reazione di una squadra ferita e desiderosa di riscattarsi agli occhi dei suoi tifosi. Un mezzo voto in meno per le sostituzioni tardive.

OSPINA: 6,5 – E’ chiamato a un intervento difficile in uscita a terra e lui si è fatto trovare pronto anche in altre uscite al limite o fuori area.

DI LORENZO: 7 – Annulla prima Mkhitaryan e poi El Shaarawy e trova anche il tempo per appoggiare l’azione d’attacco.

RRAHMANI: 6,5 – Con Koulibaly limita Abraham che si rende pericoloso solo una volta, nel finale qualche sbavatura.

KOULIBALY: 6,5 – Ha alternato delle chiusure provvidenziali ad alcuni interventi non proprio efficaci.

MARIO RUI: 5 – In fase difensiva soffre oltremisura Zaniolo in giornata di grazia, meglio in fase offensiva soprattutto nella ripresa.

FABIAN: 7 – Contrasta, recupera palloni, illumina il gioco e distribuisce degli assist che meritavano miglior sorte.

ANGUISSA: 6 – In interdizione quasi impeccabile un po’ troppo confusionario nella gestione della manovra e nelle rifiniture.

POLITANO: 6 – Tanto impegno e qualche buona iniziativa ma poca concretezza, utile però in fase difensiva.

ZIELINSKI: 5 – In attesa che dia qualche segnale delle sue qualità, perché ne ha tante ma da troppe partite le lascia a Castel Volturno.

INSIGNE: 6 – Trasmette una sensazione di stanchezza che lo porta ad essere poco lucido, ma la maglia come sempre l’ha sudata.

OSIMHEN: 6 – Partita da 8 per come ha lottato con i fallosi difensori avversari e per come ha fatto reparto da solo, un palo un bacio alla traversa e un gol (giustamente) annullato, ma 2 voti in meno per quella reazione che poteva lasciare la squadra in dieci a metà primo tempo.

LOZANO (dal 70′ al posto di Politano): 6 – Qualche spunto e poco più ma ha poco tempo per fare di più.

ELMAS (dal 70′ al posto di Zielinski): 5 – Entrato male in partita risultando poco utile alla squadra.

MERTENS (dall’81’ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti in campo ma bravo a interrompere nel finale una pericolosa ripartenza avversaria con un fallo tattico.

ARBITRO MASSA (di Imperia): 4 – Sbaglia di tutto e di più.

