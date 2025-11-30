Roma-Napoli sarà sorvegliata speciale

Roma-Napoli: divieto di trasferta per i residenti in Campania (da anni) ma all’Olimpico sono attesi circa 10mila tifosi azzurri provenienti da altre regioni

Dalla Prefettura è stato deciso di rafforzare il piano di sicurezza. Una delle misure principali riguarda la viabilità ma le maggiori attenzioni sono rivolte agli spazi interni dell’impianto. Per prevenire incidenti, è stato disposto un incremento significativo del numero di steward e la disponibilità immediata di unità delle forze dell’ordine pronte a intervenire.

