Roma-Napoli: Spalletti all’Olimpico per superare Sarri

Dopo la larga vittoria ottenuta contro il Legia Varsavia, il Napoli si prepara per il big match dell’Olimpico contro la Roma.

Per gli azzurri e Spalletti può essere l’occasione per continuare a tenere la testa della classifica ma anche per battere il record di vittorie consecutive di Sarri.

Il Napoli, infatti, cerca la nona vittoria consecutiva in campionato che fu solo sfiorata dal tecnico toscano quando nella stagione 2017/2018 fu fermato sullo 0-0 proprio da Spalletti all’epoca allenatore dell’Inter.

A proposito di 0-0 ecco un curioso dato statistico: l’ultimo Roma-Napoli che si è concluso senza reti risale al 3 Febbraio del 1980, esattamente 41 anni fa.

