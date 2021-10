Roma, per Zaniolo solo trauma al ginocchio ma non sarà rischiato contro il Napoli

Sospiri di sollievo per Nicolò Zaniolo, uscito anzitempo nel match contro la Juventus. Nessuna lesione per lui al ginocchio.

Nonostante ciò, il giallorosso non sarà rischiato e salterà le due sfide contro il Napoli ed il Cagliari. L’obiettivo è quello di farlo rientrare per la sfida contro il Milan in calendario il giorno di Halloween. La diagnosi degli esami è quella di un trauma in iperflessione.

Zaniolo voleva tornare già a disposizione per la sfida contro il Napoli ma i medici invitano alla prudenza, senza forzare il rientro.

