Roma, pronta la concorrenza al Napoli: oltre a Sarri, monitorati anche Italiano e Juric

Analogamente al Napoli, anche la Roma sta sondando il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Al momento, nonostante la squadra sia ancora in corsa in Europa League e abbia vinto l’andata dei quarti, in trasferta, contro l’Ajax, sembra molto difficile una permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa al termine di questa stagione. Il direttore generale Tiago Pinto, dunque, sta lavorando incessantemente per trovare un eventuale sostituto e tra i profili monitorati troviamo anche alcuni allenatori seguiti dal Napoli: oltre a Maurizio Sarri, il preferito insieme a Massimiliano Allegri, il dirigente portoghese avrebbe segnato sul suo taccuino anche i nomi di Ivan Juric e Vincenzo Italiano, entrambi accostati insistentemente alla squadra azzurra. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero.

Comments

comments