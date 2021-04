Roma, ritorno di fiamma per Milik: anche la Juve resta interessata

Dopo essere andata ad un passo dal suo acquisto la scorsa estate, la Roma potrebbe presto tornare alla carica per Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco, che nel frattempo si è trasferito, a gennaio, dal Napoli al Marsiglia, sembrava a un passo dal prendere il posto di Edin Dzeko, destinato alla Juventus, ma la permanenza del bosniaco in giallorosso fece saltare tutto. Tuttavia, l’ex attaccante del Manchester City dovrebbe salutare la capitale in estate ed ecco che il nome di Milik torna prepotentemente di moda: la Roma, inoltre, sembra molto vicina ad ingaggiare Maurizio Sarri come nuovo allenatore, e il buon rapporto con il polacco potrebbe favorire la trattativa, con la Juventus che, però, rimane vigile. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Comments

comments