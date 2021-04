Roma, slitta il recupero di Zaniolo: sfuma il sogno Europeo

Il portale Ansa riferisce che per ritornare in campo Zaniolo dovrà attendere 3 o 4 settimane in più; sfuma così l’Europeo con l’Italia.

La visita fatta ieri in Austria ha evidenziato che il ginocchio è in ottime condizioni ma che la gamba ha meno forza rispetto all’altra. Questo è, probabilmente, dovuto al periodo in cui Zaniolo ha contratto il Covid ed è dovuto rimanere fermo.

La convocazione con la Roma potrebbe arrivare per le ultime due di campionato; per quanto riguarda l’Europeo che partirà l’11 giugno, invece, è quasi impossibile che Zaniolo ci sia.

