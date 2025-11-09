Roma-Udinese 2-0. Giallorossi in vetta

La vittoria della Roma sull’Udinese vale il primato in classifica in attesa dell’Inter. Alle spalle ci sono Milan e Napoli
I giallorossi al 42′ segnano con Pellegrini un rigore per fallo di mano di Kamara. Poi Celik frutta l’assist di Mancini.
Alessandro Buongiorno: “C’è delusione per la sconfitta. Vedremo assieme al mister quello che abbiamo sbagliato”
Di Lorenzo: “Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci”
Sky Sport: per il club semplice errore di percorso
Conte in conferenza: “Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe, sono preoccupato”
Conte a DAZN: “C’è qualcosa che non va per il verso giusto”
Live-Bologna-Napoli: il Napoli cade a Bologna (2-0, 50′ Orsolini, 67′ Holm)
Manna prima di Bologna-Napoli: “Abbiamo fatto fronte a diverse problematiche. Vogliamo continuare a dare fastidio sportivamente”
Crollo Atalanta
Bologna-Napoli: La formazione ufficiale degli azzurri
Bologna-Napoli: Si sono date opinioni su tutto ma non si parla dell’unica notizia