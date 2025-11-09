Serie A

Roma-Udinese 2-0. Giallorossi in vetta

Pubblicato il

La vittoria della Roma sull’Udinese vale il primato in classifica in attesa dell’Inter. Alle spalle ci sono Milan e Napoli

I giallorossi al 42′ segnano con Pellegrini un rigore per fallo di mano di Kamara. Poi Celik frutta l’assist di Mancini.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top