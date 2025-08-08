Romano annuncia il passaggio di Raspadori all’Atletico Madrid

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, con il suo consueto ‘Here we go’ ha annunciato il trasferimento di Giacomo Raspadori dal Napoli all’Atletico Madrid

Ha scritto su X: “Giacomo Raspadori all’Atlético Madrid, Here we go! Accordo raggiunto per un’operazione da 22 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Raspadori ha trovato l’accordo sui termini personali in giornata e ha spinto per il trasferimento all’Atlético, con il Napoli favorevole alla cessione. Nuovo acquisto per i colchoneros, che completano l’affare dopo la fumata nera per Millot“.

