Calciomercato

Romano conferma: Fatta per Elmas

Pubblicato il

Elif Elmas al Napoli, eccoci qui!

Accordo raggiunto per il prestito con clausola di riscatto,

Elmas torna al Napoli dal RB Lipsia.

Elmas ha accettato subito il trasferimento settimane fa, perché voleva solo il Napoli rispetto ad altre opzioni.

Cosi il giornalista su X

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top