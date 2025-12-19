Romano: “Kobbie Mainoo ha tanta voglia di Napoli”

Posso dirvi con certezza che Mainoo ha voglia di Napoli, Kobbie Mainoo ha tanta voglia di Napoli. Vale per il giocatore, vale per la sua famiglia – che in questi giorni ha fatto tanto rumore con la maglietta #freeKobbieMainoo indossata dal fratello Jordan a Old Trafford – vale per l’entourage del giocatore che dà una priorità al Napoli apprezzando che l’estate scorsa si è subito presentato con grande entusiasmo e voglia. Questo Mainoo l’ha apprezzato. E poi gli esempi recenti di Scott McTominay e Rasmus Hojlund che stanno facendo benissimo. Mainoo dà una preferenza al Napoli anche rispetto agli altri 10-12 club che si sono messi in fila per lui. Non c’è solo il Napoli su Mainoo. Non c’è solo Mainoo nella lista del Napoli. Si aspetta il Manchester United, questo è il passaggio chiave, ma nel frattempo il Napoli negli ultimi giorni continua a fare progressi lato giocatore, non è scontato quando si parla di un giocatore forte. Bisogna aspettare la decisione dello United e i tempi dell’operazione che possono essere un fattore determinante, perché il Napoli ha fretta mentre lo United preferisce rallentare avendo tanti giocatori in Coppa d’Africa”.