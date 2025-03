Romelu Lukaku esalta i compagni della Nazionale ma anche i tifosi del Napoli: “Cerchiamo di vincere un titolo con il Club”

Romelu Lukaku esalta i compagni della Nazionale ma anche i tifosi del Napoli dicendo: “Ragazzi, adesso cerchiamo tutti di vincere un titolo nei nostri club” (Il Corriere dello Sport)

Per Big Rom tre gol in due partite in nazionale, ora a quota 399 in carriera.

Le sue parole sognare i tifosi del Napoli: “Ho visto molte squadre rimontare da situazioni difficili. Basti pensare alla rimonta del Barcellona contro il PSG in Champions League qualche anno fa. E l’ho sperimentata anche con il Manchester United contro il PSG. Nel calcio, non è finita finché non è finita”, altre dichiarazioni riportate dal quotidiano. Lukaku è abituato a vincere e a caricarsi le proprie squadre sulle spalle. Ha personalità da vendere e ora lancia a distanza la sfida all’Inter, la sua ex squadra, per questo finale di campionato.

