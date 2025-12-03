Romelu Lukaku: il punto della situazione

Romelu Lukaku non andrà in panchina contro il Cagliari. A scrivere delle condizioni dell’attaccante è Il Mattino

“I medici e Conte speravano di riportarlo tra i convocati già questa sera. In effetti, il belga sta bene sotto il profilo dell’infortunio. Ma è la condizione atletica che progredisce lentamente. A vederlo in giro, peraltro, non sembra ancora nella condizione smagliante di questa estate, nei giorni in cui si è poi rotto. Deve incrementare i carichi e vedere come reagisce. Intanto non si è ancora aggregato al gruppo, lavora da solo. Insomma, l’euforia del belga, sicuro più di tutti di aver bruciato le tappe, fa i conti con il freno dello staff medico”

