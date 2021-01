Romero falso positivo: tre test al covid risultati negativi

Il difensore dell’Atalanta Romero risultato positivo a un test per il covid, è invece risultato poi negativo ai successivi tre.

Questo il post del difensore sul suo profilo Instagram.

“Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e in questo momento mi trovo in isolamento domiciliare. Ieri il mio tampone è risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altre tre test che sono risultati negativi.

Non posso far altro che rimanere a casa e aspettare che mi diano l’autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni”.

