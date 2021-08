E’ la trattativa più interessante dell’estate dopo quella di Messi al PSG. Cristiano Ronaldo sta per lasciare la Juventus.

Sembra che addirittura l’asso portoghese in procinto di passare agli inglesi del Manchester City, abbia addirittura già svuotato il suo armadietto nello spogliatoio bianconero e che non dovrebbe essere convocato per la gara di campionato contro l’Empoli.

