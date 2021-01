Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai ha commentato la finale di Supercoppa giocata contro il Napoli.

“E’ stata una partita difficile, sofferta. Il campo non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa molto importante per darci fiducia per le prossime partite.

Scudetto? E’ tutto ancora aperto, Inter e Milan sono forti ma manca ancora tanto. Credo che per noi sia ancora possibile vincere.”

