Rose Newcastle contro la ripresa: “Calciatori come topi da laboratorio”

L’ex difensore del Tottenham Denny Rose oggi al Newcastle, ai microfoni di “The Guardian” ha rilasciato una dura dichiarazione contro la ripresa della Premier League.

“La gente pensa che dovremmo tornare al calcio, come se fossimo cavie o topi da laboratorio.

Sperimenteremo questa fase e vedremo se funziona o no. Posso solo immaginare le persone a casa che dicono: ‘beh, guadagnano tutti quei soldi, quindi devono tornare a giocare.

Potrei potenzialmente rischiare la mia salute per l’intrattenimento delle persone, e non è qualcosa in cui voglio essere coinvolto se devo essere onesto”

