Ross, l’Atto III della “Trilogia del D10s” è disponibile da oggi

30 ottobre, giorno del compleanno di Maradona. Ross, cantautore, rende disponibile per tutti l’atto III della sua “Trilogia del D10s”.

“El D10s del Futbol” è il terzo e ultimo brano conclusivo della trilogia di brani inediti che Ross ha voluto dedicare alla memoria di Diego Armando Maradona. Tre brani che raccontano vita, morte e miracoli di Diego, con i tre atti che richiamano la santa trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo) in chiave laica.

Il brano del terzo atto richiama Maradona inteso come D10s del calcio, una celebrazione al mito ed al Campione. Come presentato stesso da Ross per l’uscita del brano, El D10s del Futbol:

“E’ il brano della condivisione globale della sua leggenda immortale. Non a caso è stato scritto e cantato in spagnolo. Un omaggio da un figlio di Napoli, tempio calcistico del D10 Maradona, per tutti i fratelli di Argentina, culla natìa del piccolo Diego UOMO…

Chiude un cerchio, quello di una leggenda infinita di cui parlano muri, strade, persone… e che io ho voluto raccontare attraverso musica e murales, in una sorta di “tango latin partenopeo” on the road…”

Proprio per questo il brano è scritto e cantato in spagnolo e potete ascoltarlo nel video di seguito:

Il primo brano della Trilogia del D10s si intitola “Diego non si fa” è il lutto dell’anima per condividere il dolore della sua perdita; “Maradò” invece è il titolo del secondo brano, e secondo atto della trilogia, che racconta la sua storia dagli inizi fino alla sua consacrazione nell’immortalità.

Con “El D10s del Futbol”, quindi, si chiude la trilogia dedicata a Maradona da parte del cantautore Ross.

