Rossi, ct Ungheria: “Vivo a Napoli e seguo la squadra. Gattuso ha lavorato a meraviglia”

Ai microfoni di Radio Crc, nel corso di Arena Maradona, è intervenuto il ct dell’Ungheria Marco Rossi che ha parlato del Napoli.

Nel suo intervento parla del fatto che segue da vicino la squadra. vivendo a Napoli, e sottolinea che “Gattuso ha lavorato a meraviglia”. Di seguito le sue parole:

“Vivo a Napoli e seguo le vicende della squadra azzurra. Gattuso ha lavorato a meraviglia, nonostante i tanti i problemi affrontati. Chi pensava che dovesse arrivare più avanti dell’Inter, ‘nun sta bbuon’ (dal dialetto partenopeo: non sta bene). Adesso gioca bene ed è in lotta per la Champions. Credo che alla fine possa accompagnare Inter, Atalanta e Juve nell’Europa delle big. A rischiare di stare fuori è il Milan.

Insigne? Finalmente un profeta in patria; vedo che qualcuno lo critica ancora, ma Insigne è un campione di livello assoluto. Anche grazie a lui l’Italia di Mancini avrà parecchie chance di vincere il girone di qualificazione e di andare avanti agli Europei. Per quanto riguarda la mia Ungheria, finora abbiamo fatto uno splendido lavoro. Agli Europei, però, visto il girone in cui siamo capitati, avremo bisogno di tanta fortuna.”

