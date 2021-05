A Radio Marte è intervenuto Angelo Rossi, giornalista, che ha parlato dell’incontro proposto da alcuni ex compagni di Maradona.

Di seguito le sue parole:

“Alcuni ex compagni di Diego Maradona hanno proposto un incontro il 10 maggio, data particolare per noi napoletani, per ritrovarsi insieme e andare insieme in una Chiesa nel pomeriggio per fare una preghiera in memoria di Diego. Non è niente di pubblico, era solo un’esigenza intima nata dagli stessi compagni di Diego.“

