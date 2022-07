Rossi: “Szoboszlai è una valida alternativa per il Napoli in caso di addio di Zielinski”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Marco Rossi, CT dell’Ungheria.

“Szoboszlai? Gioca in un club importante in Germania come il Lipsia che è la terza squadra della Bundesliga. Se dovesse arrivare a Napoli farebbe un ulteriore step in avanti, ma bisogna valutare tutti gli aspetti.

Sostituto di Zielinski? Entrambi calciano indipendentemente con entrambi i piedi, Dominik calcia con il destro in modo impressionante e con grande qualità. Tatticamente la collocazione è più o meno la stessa, in Nazionale si alterna da mezzala e trequartista. Credo possa essere una valida alternativa per il Napoli in caso di addio di Zielinski”.

