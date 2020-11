Rozman allenatore Rijeka: “Otto positivi al covid, a Napoli in formazione rimaneggiata”

L’allenatore del Rijeka Simon Rozman, avversario del Napoli giovedì in Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Questi alcuni passaggi della sua intervista.

“Abbiamo otto giocatori positivi al Covid e non potranno giocare col Napoli.

Abbiamo avuto ora solo due giorni per poterci allenare insieme e il fatto che in ben otto siano assenti complica le cose. Abbiamo solo quattordici giocatori in rosa. Mancano tutta la mediana e gran parte della difesa.

Proveremo a fare del nostro meglio. Questa è la vita non possiamo farci niente ma solo adattarci.

Non mi piace improvvisare, amo gli automatismi, lavorare sulle tattiche che proviamo ogni giorno. Sono arrabbiato, triste. Sono a due giorni da una gara così importante e a riguardo sono impotente, non posso far niente. Devo solo improvvisare.

Ci proveremo e giocheremo al meglio delle nostre possibilità. Voglio far vedere al pubblico che possiamo e sappiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo. E’ una promessa, è la mia filosofia di vita.

Il Napoli è una squadra pericolosa. Saranno arrabbiati per l’ultimo ko. Nel girone ci sono tre squadre con sei punti, figuriamoci se ci prenderanno sotto gamba. Sono forti, veloci, in transizione, negli ultimi 30 giocano bene. Hanno giocatori tecnicamente fortissimi, guardo la Serie A con attenzione e sono dominanti in grandi parti delle sfide. Sono spesso padroni del gioco, mi piace come Gattuso li fa giocare: pressione alta, è un team top, sarà una delle contendenti per vincere l’Europa League.

Con il Napoli è uno dei punti più alti della mia carriera come prestigio della sfida.

Sono triste per l’assenza dei tifosi, peccato non ci siano. Quella che ci aspetta è una grande sfida. Siamo giovani, forse inesperti, ma per me è anche bello”.

