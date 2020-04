RPN – FIFA, prende corpo la possibilità delle 5 sostituzioni

Radio Punto Nuovo riporta che in seno alla FIFA prende corpo l’idea di concedere cinque sostituzioni alle squadre, alla ripresa del campionato.

Questo perché, in FIFA ritengono di massima priorità la salute di tutti; la conseguenza è che le partite riprenderanno solo quando le autorità sanitarie ed i governi diranno che sarà sicuro poter ripartire. Il rischio, altissimo, è che alla ripresa ci saranno molte partite da giocare una dietro l’altra.

La redazione di Radio Punto Nuovo parla proprio di questo problema, che potrebbe portare ad un aumento di rischio di infortuni per i giocatori in campo. Da qui la possibilità che, nei campionati in cui sono consentite meno di cinque sostituzioni, le squadre ne potranno effettuare cinque durante la partita.

Oltre alle cinque sostituzioni ci dovrebbe essere anche la possibilità di una sostituzione aggiuntina nei tempi supplementari. Le cinque sostituzioni, infine, sarebbero consentite in un massimo di tre slto ed in più ci sarà l’intervallo di tempo da considerare. Una richiesta che sarà fatta dalla FIFA, quella dell’aumento delle sostituzioni, per tutelare i giocatori che scenderanno in campo alla ripresa.

