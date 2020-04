RPN – L’addio di Insigne a Raiola, svelati i motivi

Lorenzo Insigne e Mino Raiola vedono le loro strade dividersi e Radio Punto Nuovo ha raccolto alcune indiscrezioni sui motivi.

In primo luogo, a quanto pare i rapporti tra i due non erano idilliaci da diversi mesi. Prima che Ancelotti lasciasse la panchina del Napoli, ci fu un incontro proprio tra Insigne, Raiola e l’ex allenatore azzurro; in quell’occasione l’ex tecnico disse che non vedeva armonia tra agente e giocatore.

Il punto dolente del rapporto tra i due, stando a quanto riferisce Radio Punto Nuovo, è una causa intentata dal giocatore al suo ex gruppo di agenti (la DOA), che ha poi perso. Una causa che riguardava alcune commissioni, ritenute ingiuste da parte del giocatore.

Da lì, Insigne con Raiola avrebbe dovuto trovare la quadra economica tra le tre parti coinvolte, cosa che poi non è successa. Lo stesso agente ha mandato una lettera di disdetta, in questi ultimi giorni, anche per via del fatto che non è riuscito a farlo spostare da Napoli la scorsa sessione di mercato.

Questo potrebbe portare ad una svolta per quanto riguarda il rinnovo, dato che il capitano potrebbe seguire l’esempio di Mertens e farlo in prima persona, magari con l’aiuto di un intermediario. Rinnovo che, quindi, potrebbe essere più vicino ora, chiude Radio Punto Nuovo.

Comments

comments