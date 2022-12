RPN – Napoli, interesse confermato per Laurienté. Occhio anche al Milan, Maldini e Massara lo seguono

Napoli, interesse confermato per Laurienté. Occhio anche al Milan, Maldini e Massara lo seguono.

Arrivato a Sassuolo per raccogliere numericamente l’eredità di Giacomo Raspadori, Armand Laurienté si sta mettendo in mostra in questa prima avventura in Serie A. Già al Lorient era un profilo gradito a tanti club italiani e non, ma adesso si sta ulteriormente confermando come uno dei principali prospetti del nostro campionato.

E il Napoli non è certo disattento. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, gli azzurri hanno iniziato a monitorare con interesse il rendimento di Laurienté: capace di giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra, il neroverde è rientrato nella lista di papabili in caso di addio a fine stagione di Hirving Lozano.

Fonti vicine al calciatore, però, ci assicurano: non c’è soltanto il Napoli sulle tracce di Laurienté. L’Europa e la Serie A lo monitorano e anche il Milan ha iniziato a seguirlo con attenzione: Maldini e Massara hanno avviato il casting per il dopo-Leao, preparandosi al peggiore degli scenari e ad un possibile addio del portoghese. E il nome dell’esterno neroverde rientra tra quelli dei futuri eredi dell’ex Lille.

L’ostacolo principale, come sempre, resta la valutazione e la politica del Sassuolo. Acquistato in estate per circa 10 milioni di euro, il club dell’AD Carnevali punta a trattenerlo al netto di offerte irrinunciabili: servirebbero almeno 20-25 milioni di euro per intavolare una trattativa seria con gli emiliani.

