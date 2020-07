Radio Punto Nuovo riporta un importante, ed interessante, aggiornamento legato a Kalidou Koulibaly. Il suo agente, Fali Ramadani, è a Napoli.

In particolare, si parla di un incontro previsto con De Laurentiis previsto nelle prossime ore e, si può ipotizzare, si parlerà della situazione contrattuale di Koulibaly. La redazione di Radio Punto Nuovo poi riferisce che è fatta per il rinnovo di Maksimovic e che, in caso Osimhen salti, si penserà a Jovic.

