Rrahmani a DAZN: “Per noi Insigne è importante, abbiamo ancora bisogno di lui”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto Amir Rrahmani per parlare della sfida contro la Sampdoria, che inizierà tra poco al Maradona.

Queste le sue dichiarazioni in merito.

“Tuanzebe si è allenato solo ieri con noi. Viene dal Manchester United, è uno forte, abbiamo bisogno anche di lui come abbiamo bisogno di tutti. Come ho visto Insigne? Se gli ho parlato? Non abbiamo parlato tanto di queste cose.

Per noi è un giocatore importante, è il capitano della squadra. Gli faccio l’in bocca al lupo, ma abbiamo ancora bisogno di lui.“

Comments

comments