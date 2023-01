Rrahmani a Kiss: “Ho avuto un brutto infortunio, il +12 è un segnale che stiamo andando bene”

Il calciatore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Noi giochiamo sempre per i tre punti, per fare gol e subirne meno. E’ quello il nostro obiettivo. Ogni squadra ha un calo e spero che noi l’abbiamo già superato e che siamo tornati.

Ho avuto un infortunio bruttissimo, ma l’ho superato bene. C’era il rischio di non tornare bene.

Il +12 è il segnale del fatto che stiamo andando bene. Però siamo solo a metà strada e non abbiamo fatto ancora nulla.

Miglior difesa? Merito di tutta la squadra, non difendono solo i difensori, la fase difensiva comincia dagli attaccanti. Kim è fortissimo, stiamo facendo bene insieme, sappiamo come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo difendere e come dobbiamo gestire la palla.

Con la Roma penso una gara simile a quella di Salerno, ma chiaramente la Roma ha più qualità, ci sono tanti calciatori forti. Forse sarà simile anche un po’ a quella con la Juventus, perché anche i bianconeri restavano dietro a difendere. Noi dovremo gestire bene la palla, non perderla e vedere di fare gol. Dovremo gestire il loro contropiede, avere massima attenzione quando perdiamo palla e loro ripartono.

Abbiamo fatto gol in quasi tutte le partite, solo con la Fiorentina e con l’Inter non ci siamo riusciti. E’ molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili, quando siamo sotto pressione riescono sempre ad uscire con una bella giocata ed è più facile per noi.

Merito di Spalletti. Ci dice di essere tranquilli, di pensare partita dopo partita. Anche lui dice che è ancora molto presto, siamo solo a metà strada.

Champions? Ci crediamo perché siamo andati bene anche in Champions. Abbiamo chiuso il girone al primo posto e non era facile perché c’erano avversari forti. Speriamo di fare un record anche in questa competizione.

Scudetto? Siamo a metà strada, nello spogliatoio non ne parliamo perché ci sono ancora tante partite anche se sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo vincerle queste partite”.

