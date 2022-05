Rrahmani a KKN: “Bilancio della stagione? Positiva. C’è qualche rammarico. Insigne? Ci mancherà”

Amir Rrahmani è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato della stagione che si sta per chiudere, con un pensiero su Lorenzo Insigne.

Questo l’intervento di Rrahmani alla radio ufficiale del club.

“Un bilancio della stagione del Napoli? Questo è stato un anno dove abbiamo raggiunto l’obiettivo ma potevamo fare di più, anche per sfortuna. Dobbiamo essere felici con Champions League e terzo posto, diciamo che è una stagione positiva. Bilancio della mia stagione? Stagione dura ma allo stesso tempo abbiamo giocato tante partite con lo stadio pieno cosa che non avevo visto prima. Una cosa molto bella.

Io sono felice perché ho giocato più partite in assoluto quest’anno, è il primo anno che ho fatto 50 partite. Una stagione positiva anche per i gol fatti tra Napoli e Nazionale.”

Rrahmani sulla partita contro lo Spezia e sulla difesa

“Che partita sarà con lo Spezia? Difficile, anche per il caldo. Speriamo di chiudere questo campionato con una vittoria. Rammarico o rimpianto per il nostro percorso? Sì c’è qualche rammarico, poteva andare meglio se avevamo un po’ più di fortuna. Mi ricordo la partita con il Milan… Volevamo puntare allo scudetto e siamo dispiaciuti, per noi ed anche per i tifosi è un sogno.

Segreti della nostra fase difensiva? Potevamo essere ancora meglio perché nella seconda parte di campionato abbiamo preso qualche gol in più. Siamo la miglior difesa con il Milan, diciamo che il segreto è tutta la squadra. Quando la squadra va bene è più facile per il difensore. Chi porterà a casa lo scudetto? Sarà difficile per il Milan se il Sassuolo gioca come sa giocare. Il Sassuolo può vincere, ha perso contro di noi ma sono molto forti.”

Il pensiero per Insigne, su Spalletti e sulla prossima stagione

“Un pensiero per Insigne? Ci mancherà perché è un giocatore importante, è il nostro capitano. Lui è qui da tanti anni, è importante per noi e per il Napoli e ci mancherà. Allo stesso tempo gli dò un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Quanto è stato importante Spalletti? Molto. All’inizio chiedeva cose diverse dal vecchio allenatore. In allenamento si può sbagliare, ma lui chiede sempre le stesse cose, quelle che per lui sono giuste. Io, come gli altri, ho seguito quello che diceva.

Quando un allenatore ha ragione le cose vanno sempre bene per i giocatori. E’ stato importante per me e per tutta la squadra, abbiamo seguito sempre le sue indicazioni. Cosa è cambiato nel mio gioco per i gol realizzati? L’allenatore ci chiede dei passaggi più pericolosi, insiste sempre nel farcelo fare. Se ci possiamo provare per lo scudetto l’anno prossimo? Dobbiamo provare a vincere tutte le partite anche l’anno prossimo ed aspettare il momento per la nostra occasione. Se stiamo sempre in alto possiamo provare a vincere lo scudetto.

Dico ai tifosi del Napoli che noi vogliamo vincere tutte le partite, lo scudetto è anche il nostro sogno. Spero che ci supportiate sempre, anche quando perdiamo.”

