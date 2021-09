Rrahmani a Sky: “C’è tanta fiducia ma dobbiamo restare concentrati. Abbiamo una qualità importante”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la bella vittoria ottenuta contro l’Udinese alla Dacia Arena.

Questo il commento del difensore, che ha realizzato il gol del momentaneo 2-0:

“La nostra qualità è importante, dobbiamo sempre essere concentrati senza palla e pronti ad anticipare i nostri avversari. Dobbiamo restare concentrati, sicuramente c’è fiducia e a volte serve anche un po’ di fortuna, perchè il calcio è così. Spalletti? Quando abbiamo la palla dobbiamo costruire velocemente, dipende poi dalle partite e da come giocano gli avversari, per quanto riguarda la fase difensiva ogni allenatore ha le sue idee e noi stiamo cercando di mettere in pratica ciò che ci sta insegnando il mister”.

