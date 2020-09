Rrahmani a Sky: “Gattuso un grande uomo, Demme mi ha impressionato”

Amir Rrahmani, uno dei volti nuovi del Napoli, già acquistato a gennaio dal Verona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

“Mi alleno da due setitmane con la squadra, conosco i giocatori perché ci ho giocato contro e so che tutti hanno grandissima qualità, sono intelligenti e bravi senza palla. In passato ho giocato a quattro, credo serva un po’ di tempo per riabituarmi, visto che a Verona giocavo a tre, ma ce la farò. Gattuso? E’ un grande uomo, me l’avevano già detto amici che hanno lavorato con lui. Senza i tifosi è un altro sport, a nessuno piace: speriamo che ad ottobre riavremo il pubblico. Osimhen è velocissimo, molto pericoloso e cerca sempre di segnare. Un attaccante vero. Mi ha impressionato molto Demme, ma come ho già detto sono tutti veramente bravi. E’ giusto che ci siano tanti calciatori forti, c’è spazio per tutti e si giocano tre competizioni. Il mio difensore ideale è Vermaelen, anche se a qualcuno viene da ridere: in campo è un vero leader”.

