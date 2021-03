Rrahmani e Manolas out: i tempi di recupero

Rrahmani e Manolas sono solo gli ultimi della lunga lista di infortunati in casa Napoli. Ecco quando dovrebbero rientrare i due difensori.

Prima Manolas, poi Rrahmani la maledizione dei reparti non abbandona il Napoli.

Quando si infortuna uno se ne tira dietro sempre un altro.

Manolas, lungo degente, dopo aver giocato, pochi e rocamboleschi minuti, nel famigerato finale di Sassuolo-Napoli ha continuato la tabella di recupero prestabilita, dopo l’infortunio.

A Reggio scese in campo per necessità ma per averlo pienamente disponibile bisognerà aspettare un’altra settimana.

Rrahmani, fresco degente dovrebbe invece rientrare dopo la sosta per la partita contro il Crotone.

