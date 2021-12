Rrahmani in conferenza: “Domani è una partita speciale, giochiamo sempre per vincere”

Il calciatore del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Leicester.

“Abbiamo sempre equilibrio anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo. Noi diamo tutto in campo, ogni volta entriamo in campo concentrati per dare il massimo.

Domani è una partita speciale perché sono 90 minuti che possono decidere il destino di due squadre. Dobbiamo essere pronti e dare tutto.

Con Spalletti è cambiato che adesso sto giocando di più (ride). In una squadra forte come il Napoli ci devono essere sempre due giocatori in ogni ruolo e noi abbiamo quattro centrali forti. Il mister fa sempre molte richieste che cambiano sempre e bisogna essere sempre pronti.

Come giocatore è normale che tutti sognino questo tipo di partite. E’ qui che si vedono i calciatori veri che hanno carattere e sanno quello che vogliono.

Noi abbiamo la responsabilità sempre non solo in Europa League. Noi giochiamo sempre per vincere ma qualche volta succede qualcosa che noi non vogliamo che succeda.

Bisogna sempre migliorarsi anche quando giochi nella squadra dove c’è il migliore al mondo. Ci sono dei momenti che arrivano e che bisogna aspettare ma c’è sempre posto per questi momenti.”

Comments

comments