Rrahmani: “La nostra vita è il calcio, la nostra passione, la nostra professione.”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nell’ultimo giorno di ritiro a Dimaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Rrahmani parlando dell’obbiettivo Europa League ha detto:

“L’Europa League come tutte le altre competizioni per noi sono un obiettivo. Tutte le partite le approcciamo allo stesso modo, per vincere, anche perché non sappiamo cosa porta il futuro.

Non voglio promettere niente, voglio solo dire che abbiamo fatto tutto bene e speriamo di continuare a farlo. La nostra vita è il calcio, la nostra passione, la nostra professione. Speriamo che fino alla fine i tifosi resteranno con noi.”

