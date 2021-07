Rrahmani: “Nel calcio non si può pensare al passato”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nell’ultimo giorno di ritiro a Dimaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il calciatore azzurro è tornato sulla questione Napoli-Verona dicendo:

Quante volte non hai dormito dopo quella sera? “Era difficile per tutti, erano giorni difficilissimi. Siamo tornati da un momento molto brutto. Avevamo fatto un miracolo avendo l’occasione Champions fino all’ultima partita e dobbiamo pensare a questo. I primi sei mesi eravamo andati male, nella seconda parte di stagione invece abbiamo fatto un miracolo e ripartiamo da qui.

Il calcio è una professione in cui non si può pensare al passato. Oggi giochi e tutti dimenticano il passato, vedendo come hai giocato oggi. Si guarda sempre in avanti.”

Comments

comments