Rrahmani: “Noi sappiamo che lo scudetto è alla portata, ma anche che mancano tanti punti e partite. Entreremo in campo sempre con la mentalità giusta”

Dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia, Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Dazn.

“Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol, Osimhen e Kvara sono i nostri punti di riferimento in attacco. Il gol di Osimhen è stato molto bello, è incredibile. In certe situazioni un difensore non può fare nulla. Con Kim parlo in inglese, ma anche in giapponese, ci scambiamo il segno del cuore. Koulibaly e Kim sono fortissimi entrambi, ma quando la squadra non gira anche i migliori fanno fatica. Ora tutti andiamo forte e ci esaltiamo. Noi sappiamo che lo scudetto è alla portata, ma anche che mancano tanti punti e partite. Entreremo in campo sempre con la mentalità giusta. E’ difficile vincerle tutte, si può perdere anche qualche punto”.

