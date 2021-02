Rrahmani premiato dai quotidiani: “Serata da gran difensore”

Amir Rrahmani è stato uno dei grandi protagonisti in positivi di ieri sera, insieme a Meret, nella vittoria contro la Juventus al Maradona.

Il difensore ha conquistato tutti con la prova di ieri ed è premiato nelle pagelle dei quotidiani in edicola oggi. Per il Corriere dello Sport Rrahmani è da 7,5 in pagella: “Sorpresa, come Maksimovic e forse anche meglio se si considera che la prima chiusura da applausi su Morata arriva al volo. Sicuro, disinvolto e con gran personalità, serata da gran difensore. E la ciliegina del rigore procurato.”

Per Gazzetta dello Sport e Tuttosport Amir è da 7 in pagella. Entrambi i quotidiani si soffermano sulle tante chiusure fatte, soprattutto su quelle fatte su Morata. Il nostro Mauro Guerrera lo ha premiato con un 7,5 nelle pagelle e con la seguente valutazione:

“La più bella sorpresa della serata, combatte come un leone non si fa mai superare e si procura anche il rigore.”

Comments

comments