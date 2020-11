Amir Rrahmani, dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato del suo impiego al Napoli, finora 0 minuti, a Supersport.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha investito molto in me. Avevo offerte da Celtic e Standard Liegi, ma ho scelto di firmare per gli azzurri, il passo più importante della mia carriera. C’era un piano per vendere Koulibaly, ma il coronavirus ha cambiato gli scenari. Mi è stato comunque detto che resto un elemento importante della squadra. Presto arriverà il mio momento.“

Comments

comments