Rrahmani: stimato dal Presidente. Vicino il rinnovo

C’è un legame di fiducia tra Amir Rrahmani e il presidente Aurelio De Laurentiis: il difensore kosovaro, è considerato un elemento cruciale non solo in campo (il Mattino)

Proprio per questa grande considerazione, ADL ha dato subito l’ok al rinnovo contrattuale del pilastro difensivo fino al 2028, con opzione per il 2029. Non solo: Rrahmani vedrà anche il suo ingaggio ritoccato al rialzo fino a ben 4,1 milioni di euro a stagione.

De Laurentiis lo valuta come un vero uomo spogliatoio fin dal suo arrivo dal Verona, apprezzandone la capacità di non alimentare mai polemiche e la misura nelle parole. A questo punto, il rinnovo è una mera formalità e appare imminente.

